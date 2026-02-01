相続が発生すると、故人の財産だけでなく、借金や未払い費用といった「債務」も相続人が引き継ぐことになります。ただし、相続税の計算では、これらの債務は原則として「債務控除」として差し引くことが認められており、税額を左右する重要な要素です。しかし、すべての債務が控除できるわけではなく、相続の取得形態や相続人の居住地、債務の性質によっては控除が認められず、結果として相続税の負担が増えてしまうケースも……。