私はチグサ。リングドッグの役目を果たした愛犬モモコを無事に保護しました。義妹のサナちゃんたちが式の進行で身動きがとれない間に、近隣のペットホテルに急いでモモコを預けたのです。本当ならこのまま私たちは披露宴をあとにしたかったのです。けれどジュンセイさんの姉・ミチルさんに「まだ計画がある」と言われたので、その計画を最後まで見届けることにしたのです。司会者の合図で、幼少期から現在までを振り返るムービーが