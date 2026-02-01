子どもが高校に進学をしても、学校の雰囲気に馴染めなかったり、友達がクラスにいなかったりすると、学校に行きたくなくなる場合も。そしてその気持ちが強くなると、退学を考えることもあるようです。ママスタコミュニティのあるママも、高校2年生の息子さんのことで悩んでいます。『高2の息子がいます。高校の雰囲気に馴染めず、登校する気にならないのでやめたいと言い出しました。入学当初から違和感はあったようですが、友達な