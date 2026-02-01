2026年4月1日からついに、自転車の交通違反にも「青切符制度（交通反則通告制度）」が導入される。対象は16歳以上で、信号無視や一時不停止など、一定の「反則行為」をした場合に、交通反則告知書（いわゆる青切符）が交付される仕組みだ。 【画像】超マジメに自転車に乗る田舎の女子中学生 「ながらスマホ」は罰金1万2000円 警視庁によると、青切符による取り締まりは“一定の違反行為”が対象で、警察官が違反を現認し、違反