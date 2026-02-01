札幌・東警察署は2026年1月31日、暴行の疑いで札幌市東区に住む男（39）を逮捕しました。男は1月31日午後4時15分ごろ、札幌市東区北32条東5丁目の路上で、札幌市東区に住む男性（43）の胸ぐらをつかむ暴行を加えた疑いがもたれています。被害にあった男性から「交通ルールでもめました」と110番通報があり、事件が発覚しました。警察によりますと、男と男性に面識はなく、それぞれ車を運転していて、1月の大雪で狭くなった道