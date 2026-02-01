ジャーナリストのモーリー・ロバートソンさんが1月29日に亡くなっていたことが1日、分かった。63歳だった。モーリーさんの公式Xで伝えられた。ミュージシャン、コメンテーターとマルチに活動したモーリーさんの突然の訃報に芸能界からは悲しみの声が寄せられた。モーリーさんのパートナーで女優の池田有希子とオフィスモーリー のスタッフ一同の連名で発表された文書では「かねてより食道癌療養中でございましたが去る一月二十