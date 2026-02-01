１日午前２時３０分頃、大阪府茨木市蔵垣内の木造２階建て住宅から出火し、この住宅と隣接する別の住宅が燃えた。府警茨木署の発表では、出火元の住宅の焼け跡から、性別不明の遺体が発見された。住人の男性（６６）と連絡が取れておらず、署が身元の確認を行っている。また、男性の長男（３５）がけがを負って病院に搬送されたが、命に別条はないという。現場はＪＲ千里丘駅東約５００メートルの住宅街。