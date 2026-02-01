自民党の高市早苗首相が１日、出演予定だったＮＨＫ「日曜討論」を欠席した。番組冒頭、高市首相の欠席について進行役から「高市総理大臣はご出演いただけないことになり、今朝こちらに連絡がありました。自民党によると高市総裁は昨日の遊説中に腕を痛めて、治療に当たっているということです」と説明した。高市首相に代わり田村憲久政務調査会長代行が出演した。高市首相をめぐっては旧統一教会の関連団体が政治資金パーテ