ドジャースの大谷翔平投手（３１）が１月３１日（日本時間２月１日）にドジャースタジアムで行われたファンフェスタに参加した。久しぶりに多くのファンを目にした大谷は「球場には何度か来ているけど、駐車場に多くの車が止まっている風景は久々に見た。シーズンが始まるな、というワクワク感が大きい」とうれしそうに話し「いつも通りのオフシーズン。手術もなかったのでゆっくりと過ごすことができた。今のところは健康な状態