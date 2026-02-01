シルクロードステークスの波乱の主役 【５歳牝馬】 牝馬の成績は［4・4・1・48］。 連対率では牡馬を上回り、このレースにおいて目が離せない存在である。 牝馬の中でも注目すべきは［3・1・0・13］の４歳馬と［1・2・1・14］の５歳馬。 複勝率は４歳馬が24％、５歳馬が22％とほぼ互角だが、４歳の好走馬は③⑥②②人気と評価が高い馬が多く、５歳の好走馬は⑦③⑨]