岡山中央警察署 1月31日未明、岡山市のリラクゼーション店で発生した強盗事件警察は、岡山市中区乙多見に住む23歳のアルバイトの男を逮捕しました。 警察によりますと、男は１月31日の午前2時半ごろ、客を装って岡山市北区柳町のリラクゼーション店に入りました。そして、接客をした店長の女性（42）の背後から首元に刃渡り９ｃｍほどのペティナイフを突き付け、「なんもしない、静かにして、お金が欲しい」と