巨人で編成本部参与を務める長野久義氏が１日、宮崎キャンプに姿を見せた。キャンプ初日の練習前にサンマリンスタジアムのグラウンドへ登場。球団ウェアを着て円陣に参加した。長野氏は昨季限りで現役を引退し、今年がフロント１年目。３月１４日の日本ハムとのオープン戦（東京Ｄ）で引退試合が行われる予定となっている。