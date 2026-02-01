阪神の春季キャンプが１日、沖縄・宜野座村の「バイトするならエントリースタジアム」で始まった。昨年のリーグ優勝を祝してグラウンドに入る前にファンの前を歩く「キャンプイン虎ウォーク」が行われ、その後に歓迎セレモニー。藤川球児監督は「『連覇』と言われるオフシーズンを過ごしてきました。ただ、選手たちと昨日、約束しました。『連覇』という言葉は使いません。新たにチームを作り上げ、素晴らしい最後の１日を迎え