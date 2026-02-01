巨人の１軍は１日、宮崎で春季キャンプをスタートした。この日はキャンプ初日ということもあり、オープニングイベントを実施。スタンドからは宮崎南高校の吹奏楽部による演奏が響いた。またグラウンドで円陣を組んだ後には、レフトスタンド後方からは花火の打ち上げが行われ、スタンドに集まったファンからは拍手が送られた。チームは２６年のチームスローガン「前進」のもと、リーグ優勝、日本一を目指し、春季キャンプを