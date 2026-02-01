プロ野球１２球団は１日、宮崎、沖縄の各地で一斉にキャンプインした。阿部慎之助監督が就任３年目を迎えた巨人は、ＦＡ加入した則本昂大投手、松本剛外野手、ドラフト１位の竹丸和幸投手らが１軍スタート。昨季の課題となっていた先発陣の整備、岡本移籍に伴う打線の構築に励む。楽天・前田健太投手は１１年ぶりの日本球界復帰。ロッテのドラフト１位・石垣元気投手や即戦力投手との呼び声高い中日の同１位・中西聖輝投手ら