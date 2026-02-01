ＴＢＳ系「人生最高レストラン」が１月３１日に放送され、加藤浩次がＭＣを務めた。この日のゲストは、ＥＸＩＬＥＡＫＩＲＡ。グループ加入当初から足跡を振り返った。ＡＫＩＲＡは、ＥＸＩＬＥＨＩＲＯからグループに誘われた日のことを振り返り「いや、ＨＩＲＯさんって、めっちゃ謙虚じゃないですか。だから、誘うときも『ＡＫＩＲＡの人生もあると思うんで。全然無理なしなんだけど…。無理なしでＥＸＩＬＥどう？』