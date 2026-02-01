ジャーナリストのモーリー・ロバートソンさんが1月29日に食道がんのため亡くなっていたことが1日、分かった。63歳だった。モーリーさんの公式Xで伝えられた。パートナーで女優の池田有希子（55）は自身のXを更新し、追悼した。池田は1日、「心の張り裂けそうなご報告です」とし、自身とオフィスモーリーのスタッフ一同の連名の報告文を発表。「かねてより食道癌療養中でございましたが去る一月二十九日午前〇〇時五十六分六十