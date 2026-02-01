プロ野球キャンプ初日、笑顔で球場に向かう阪神・藤川監督＝1日、沖縄県宜野座村プロ野球は1日、宮崎と沖縄両県に6球団ずつに分かれて12球団がキャンプインした。宮崎市ではソフトバンクが2年連続日本一と福岡に本拠地移転後初のパ・リーグ3連覇に向け、始動。今年から春は初めて都城市で鍛えるロッテは、サブロー新監督が初のキャンプで昨季最下位からの巻き返しに挑む。沖縄ではセ・リーグ2連覇を狙う阪神や就任5年目の新