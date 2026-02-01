大手芸能事務所・ＬＤＨによる６年に１度の総合エンターテインメントの祭典「ＬＤＨＰＥＲＦＥＣＴＹＥＡＲ２０２６」が開幕した。特別な１年を記念し、デイリースポーツの連載企画「ＴＨＥＬＤＨＴｉｍｅｓ」では、ＥＸＩＬＥＴＲＩＢＥに所属する全１２グループを１年かけて特集する。第１弾はＴＨＥＲＡＭＰＡＧＥのボーカル・吉野北人（２８）が登場。ＰＥＲＦＥＣＴＹＥＡＲにかける熱い思いや２月開幕のア