2026年2月2日(月)から札幌市電でラッピング電車「ガンダム号」の運行が始まります。最新作『機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ キルケーの魔女』の公開を記念したもので、歴代の宇宙世紀作品に登場するモビルスーツが1両の車両に集結。あわせて「2026さっぽろ雪まつり」への出展やスタンプラリーも実施され、冬の札幌がガンダム一色に染まります。見せてもらおうか、札幌市電のラッピングの性能とやらを！歴代の主役機が勢ぞろい