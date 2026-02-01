京都有数の観光地・嵐山。渡月橋から徒歩圏内にある嵯峨エリアの住宅街では、一部の土地を外国人が買っているといいます。なかには約１０００坪・推定６億円という土地も。地域住民や不動産登記によると、所有者は中国人だということですが、記者が訪ねると家には誰もいませんでした。こうした外国人による不動産取引は原則自由です。しかし今、「価格高騰の一因になっている」などと問題視する声も上がっていて、政府がルール