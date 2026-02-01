1月26日早朝、上海駅に到着した広東省恵州市発の高速鉄道D914で、車内点検をしていた車掌が約2000万元（約4億4500万円）相当の金製アクセサリーが入ったスーツケースを発見しました。車掌の呉佳雯氏は鉄道警察官の立ち会いのもと、記録用カメラを作動させてスーツケースを開封。中には、1袋あたり約1キロの金製品が入った袋が十数袋、整然と詰められていました。総重量は12キロで、発見当時の相場での総額は約2000万元に上り