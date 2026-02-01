東映特撮ファンクラブだけで楽しめるTTFCオリジナル『ゴジュウジャー補ジュウ計画 ナンバーワン懺悔室』の大人気キャラクター「竜子姐さん」がまたもや登場する。1日放送の『ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー』の第48話「覚悟の世直し！厄災の風の中で」を補ジュウする「竜子姐さんフォーエヴァー」を会員見放題配信となる。これまでの未公開カットも補ジュウ。さらに、今回寄せられたお便りで初めて知る衝撃の事実とは？【写真】