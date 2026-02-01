Vシネクスト『ナンバーワン戦隊ゴジュウジャーVSブンブンジャー』が3月20日から新宿バルト9ほかで期間限定上映、7月29日にBlu-ray＆DVDが発売となる。本ポスタービジュアル＋本予告が完成した。【画像】スーパー戦隊シリーズの先輩も登場した『ゴジュウブンブン』の本ポスター本ポスターには、ゴジュウウルフ、ブンレッドを中心に周りにはそれぞれの仲間も集まり、解禁となった歴戦の勇士、ボウケンレッド、ゴーカイレッド、ジ