俳優・平川結月が2026年4月始まりの卓上カレンダー『平川結月CALENDAR 2026.4-2027.3』を2月24日にワニブックスから発売する。【写真】さまざな表情を見せる平川結月『王様戦隊キングオージャー』のリタ・カニスカ役で一躍ブレイク。現在は『仮面ライダーゼッツ』にも出演している平川が、初となる卓上カレンダーを発売。今作では、休日にふらりと小旅行へ出かけた平川を追うように、レトロな喫茶店、神社の参道、趣のある洋館