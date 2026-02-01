高市首相（自民党総裁）は１日午前、予定していたＮＨＫの党首討論番組への出演を急きょとりやめた。代理で出演した自民の田村憲久政調会長代行は、衆院選の遊説中に首相が腕を痛めたと説明した。田村氏は番組で「選挙戦で握手などいろんなことをして（腕を）痛めたということだ。治療などあって、出席できない状況で、おわびしたい」と語った。首相は１月３１日、静岡、神奈川両県で遊説を行った。その後、首相官邸で日英首