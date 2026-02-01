埼玉県は、日本の五街道のひとつ中山道が中心を通っている県で、江戸と地方を結ぶ通過地点でした。これといった特色を持たない農業県で、すべてが江戸（東京）を向いて発展してきたといえるでしょう。東京に隣接する県はどうしても比較の対象にされがちです。神奈川県は幕末以降、外国との通商が許された貿易港・横浜という拠点ができて近代的なイメージが付加されましたが、千葉県や埼玉県はこれといった“華”がなく、その比