「つけ麺専門店 三田製麺所」はきょう1日から3月22日まで、期間限定商品『帰ってきた 背脂つけ麺』（小〜大1280円／特大1480円※税込）を、約2年ぶりに復活販売する。【写真】食欲そそる…『帰ってきた 背脂つけ麺』特に人気の高い“背徳系・ガッツリ系”メニューの主軸商品として再登場。濃厚な豚骨魚介スープに背脂の甘みと旨みを重ね、さらにニンニクの香りを加えることで、食欲を強く刺激する力強い味わいに仕上げた。同店