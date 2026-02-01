【昭和〜平成スター列伝】新日本プロレスの辻陽太（３２）は６日、団体の最高峰王座ＩＷＧＰ世界ヘビー級王座を分解。ＩＷＧＰヘビー級王座を復活させ、ＩＷＧＰインターコンチネンタル（ＩＣ）王座を封印した。新日本の最高峰王座は２０２１年３月にＩＷＧＰヘビー級王座とＩＣ王座が統一され、ＩＷＧＰ世界ヘビー級王座が新設された。辻はこれを再び分解し、初代王者アントニオ猪木から始まる伝統の王座を復活させる意向をかねて