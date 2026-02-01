【今週の秘蔵フォト】女優の和希沙也（現・倉本清子）は２００１年に女性アイドルユニット「ＨＯＰＣＬＵＢ」でデビュー。０２年には約１万５０００人の応募者の中から「ミスマガジン２００２」のグランプリに選ばれ、キュートなルックスと抜群のスタイルで人気を集め、グラビアやＣＭ、映画などで活躍した。また０９年には児童小説作家としてもデビューした才媛でもある。０６年５月２１日付本紙には当時２２歳の和希のインタ