Image: kurokawa9696kurot こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。長財布派だけど、もう少しコンパクトにしたい。でも収納力は妥協したくない。そんな二兎を追いたい派にもオススメ。machi-yaに登場した「Culaccino next2」は、1万円札とほぼ同サイズながら、紙幣60枚・カード33枚・小銭25枚を収める大容量設計。スーツの内ポケットにもすっきり収まる