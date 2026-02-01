『四季報』伝説の元編集長・山本隆行氏（左）と『四季報』通読の鬼・渡部清二氏（右）毎年恒例、全上場企業の情報を網羅した『会社四季報』の達人ふたりによる耳より情報特盛りの招福対談！四季報を精読し続ける男たちにしか着想できない斬新な視点で、2026年の大化け銘柄を大胆予想!!※データはいずれも1月20日時点【表】銘柄名と企業概要＊＊＊【2倍株を4つも発見！】――4回目の新春対談です。昨年紹介した銘柄は驚くべき