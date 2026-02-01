「仕事は辞めちゃだめ」と励まし、孫の世話を引き受けてくれていた70代の実母。母の「元気だから」という言葉を信じ切っていた私ですが、ある日姉から衝撃の事実を告げられて……。友人が体験談を語ってくれました。 週末ごとに娘を預けていた私 「大丈夫、任せて」それが母の口癖でした。 共働きの私たち夫婦にとって、実家の母は頼みの綱。 「私も昔、義母に助けてもらったから。仕事は辞めちゃだめよ」という母の言葉に甘