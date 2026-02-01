今回紹介するのは、Threadsに投稿された、華麗に空中に舞っていた猫ちゃん。大ジャンプした後、着地しようとしたまさにそのとき、誰もが予想しなかった思わぬポーズをとったのだとか。投稿はThreadsにて、11万回以上表示。いいね数は1.1万件を超えました。 【写真：大ジャンプをした『猫』→片足で着地するかと思いきや……完璧すぎる『体勢』】 片足で着地すると思うや～ん？ 今回、Threadsに投稿したのは「はちと