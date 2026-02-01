ロシアジャンプ選手権フィギュアスケート女子でドーピング違反による資格停止処分が明けたカミラ・ワリエワ（ロシア）が、競技に復帰した。現地1月31日に行われたロシアジャンプ選手権に出場。約4年ぶりの実戦でいきなり4回転トーループを決め、日本のファンからも様々な声が上がった。ワリエワは淡い緑の衣装で登場すると、冒頭に両手を上げて4回転トーループに成功。その後も3回転ルッツを含む3連続ジャンプなどを決めた。