高松北警察署 警察によりますと、男（32）は1月31日の午後３時半ごろ、ＪＲ高松駅のコンコースで駅員の男性に上半身を拳で殴るなどの暴行を加えた疑いが持たれています。 事件を見た人からの110番通報を受けて警察が現場に駆けつけたところ、駅員の男性が男を取り押さえていたということです。 男は警察の調べに対して黙秘していて、警察は、駅の構内で男が複数人とトラブルになっていたところ、仲裁に入った駅員