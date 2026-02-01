ミントの歯磨き粉を使って歯を磨いたりマウスウォッシュで口の中を洗浄したりした直後に水を飲むと「氷のように冷たい」と感じることがあります。この理由についてサザンクロス大学でスポーツ・運動科学の准教授を務めるクリストファー・スティーブンス氏が解説しました。Why does mint make water taste so cold? A scientist explains | The Conversationhttps://theconversation.com/why-does-mint-make-water-taste-so-cold-a-