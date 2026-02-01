今日は８鞍に騎乗します。まずは女王決定戦となる１１ＲヒロインズＣ・ＢＧ１のサクラヒメを。３歳から牡馬相手の重賞を勝つなど、女王として主役を歩み続けてきました。それ故に賞金も加算しすぎて他馬より重い斤量を背負わされてしまうヒロインズＣはなかなか勝てませんでしたが、昨年７歳にしてようやく初制覇。そして私が騎乗させていただくことになった今年は連覇を最大目標に調整してきました。明け８歳になりピークは少