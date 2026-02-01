「ピンク・レディー」のケイこと、歌手の増田惠子（６８）にとって２０２６年は節目の一年だ。ピンク・レディー５０周年、ソロとしては４５周年を迎え、６日に東京・有楽町のＩ’ＭＡＳＨＯＷで記念コンサートを行う。一世を風靡（ふうび）したピンク・レディー時代を経て、ソロでも名曲に恵まれた。記念ライブではセットリストを事前公開する異例の試みで話題を集めているが、増田の歌への情熱の源について聞いた。（宮路