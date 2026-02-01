阪神2軍は1日、沖縄県うるま市の具志川野球場でキャンプインした。練習前にはセレモニーが行われ、平田勝男2軍監督があいさつ。「後ろにいる選手達の熱気が、僕の背中にビンビン伝わっています。この環境の整った具志川で、選手達を鍛えていきます」と宣言した。あいさつ後、平田2軍監督は後ろを振り返ると、「選手からもあいさつせんでいいんか！」と2年目の育成・川崎に“フリ”。川崎は「1軍の舞台で輝いていけるよう、こ