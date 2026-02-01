藤川球児監督率いる阪神が1日、沖縄・宜野座でキャンプインした。セ・リーグ連覇、日本一を誓って始動した。練習前には、「キャンプイン虎ウォーク」を実施。藤川監督を先頭に、選手たちは宜野座ドームからメイン球場までの道のりを行進した。キャンプ初日が日曜日ということもあり、多くのファンが集結。監督や選手、コーチ陣は送られた声援に対し、笑顔で手を振って応えていた。