「阪神春季キャンプ」（１日、宜野座）阪神の春季キャンプが１日、開幕した。初日の練習前には歓迎セレモニーに先立ち、宜野座ドームから宜野座スタジアムまで歩く「キャンプイン虎ウォーク」を行った。藤川監督を先頭に、佐藤輝、村上、才木らが続いた。選手たちは時折、ファンへ手を振りながら笑顔を見せ、球場周辺を練り歩いた。ファンも歓声や「おめでとう！」の声をセレモニーへ向かう選手らに届けた。