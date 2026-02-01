トルコの踏切で列車と小型バスが衝突する瞬間がカメラに捉えられた。バスは遮断機が下りたあとに踏切に進入、車体が引っかかって立ち往生していた。抜け出そうとした直後に列車が衝突、バスは回転しながら弾き飛ばされ大破した。運転手は衝突直前に脱出し、無事だった。列車と小型バスが衝突…遮断機が下りてから進入かトルコで撮影されたのは、列車と小型バスが踏切内で衝突する瞬間だ。衝突の大きさを物語るように、バスのフロン