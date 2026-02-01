占い師の七海波です。タロットカードを使って、生まれ月別に2026年2月の運勢とメッセージをランキング形式でお伝えします。【詳細】他の記事はこちら2026年2月の誕生月占いカード名【隠者】自己主張という名の静かな決意今月のテーマは「自己主張」「隠者」のカードは、過去をふりかえりながら、物事の本質に静かに向き合う姿勢を象徴しています。喧騒から離れ、ひとり静かに灯すランプのように、内なる真実を見つめていく時間です