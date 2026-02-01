以前、ダイソーで話題になった4個口コンセントタップ。有名メーカー「オーム電機」の製品で、シンプルなデザインと耐熱性が話題になりましたよね。そんなバズりアイテムの進化版を、先日電気小物売り場で発見。お値段は￥770（税込）とお高めですが、課金する価値があるほど高スペックになっていたんです！【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：4個口スクエアタップ価格：￥770（税込）販売ショップ：ダイソーJANコード：49712