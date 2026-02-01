今回ご紹介するのは、ダイソーのキッチングッズ売り場で購入したトレー。お値段が550円（税込）とちょっとお高めなのですが、素材を見てびっくり！なんとアルミトレーだったんです。丈夫で使い勝手のいいアルミトレーがこの値段で買えるとは思わず、即購入してきました。実際使ってみたのでぜひ参考にしてみてください♪【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：アルミトレー（26cm×20cm）価格：￥550（税込）サイズ（約）：26cm