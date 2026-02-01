ダイソーの姉妹店「THREEPPY（スリーピー）」で、ときめき度満点のアイテムを発見しました。リアルな作りのきれいめミニバッグのチャームで、なんと中には大容量のエコバッグ入り。見た目も実用性もバツグンの優秀アイテムで、普段使いのバッグにアクセサリー感覚で取り付けOK！早速、詳しくレビューします♪【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：チャーム付エコバッグ（ショルダー風、LBE） 価格：￥550（税込）販売ショップ