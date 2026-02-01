ダイソーでも人気のスタンプが、ついにセリアにも登場しました！仕事と家事、それぞれデザインされたスタンプが3個セットになっていて、スケジュール管理に大活躍。ミニサイズで手帳や小さなカレンダーに押しやすいですよ。浸透印タイプでいつでもどこでも使えちゃう！2個つなげるとさらに便利でおすすめですよ◎【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：ロケットスタンプ仕事・家事価格：各￥110（税込）販売ショップ：セリアJ