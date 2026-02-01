札幌・中央警察署は2026年1月31日、暴行の疑いで台湾から来た日本在住の大学生の男（32）を現行犯逮捕しました。男は1月31日午後3時ごろ、札幌市中央区南8条西4丁目のホテル客室で、札幌市東区に住む10代後半の女性に対し肩を掴んで押し倒す暴行を加えた疑いがもたれています。午後3時30分ごろ、女性から「暴力を受けてもめている」と110番通報がありました。警察によりますと、男と女性はSNSで知り合い、この日は会う約束をしてい