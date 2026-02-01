来春スタートの次期NHK連続テレビ小説「風、薫る」公式インスタグラムが30日に投稿を開始し、W主演の見上愛（24）と上坂樹里（20）が登場した。動画では、番組公式ロゴマークのパネルを持ちながら見上が「一ノ瀬りんです」、上坂が「大家直美役の上坂樹里です」と自己紹介し、見上が「連続テレビ小説『風、薫る』の公式SNSがスタートしました〜」と告知。上坂が「撮影の裏側や、現場の雰囲気、ロケでのオフショットなどをお届けし